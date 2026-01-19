CAN 2025 : la victoire du Sénégal est «une source de fierté pour la sous-région ouest-africaine» (CEDEAO)

La communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) salue ce lundi «la performance exceptionnelle» du Sénégal, qui est venu à bout du Maroc (1-0) au cours des prolongations de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Pour la CEDEAO, la victoire du Sénégal, «fruit du travail acharné, de la discipline, du talent des joueurs et de l’encadrement technique», constitue une «source de fierté pour toute la région ouest-africaine».



L’institution estime enfin que cette réussite témoigne du «rôle fédérateur du sport comme vecteur d’unité, de paix, et d’espoir pour la jeunesse africaine».