Hommage à Krépin Diatta : L’ESSAMAYE au cœur de lion, la nation te dit Jërëjëf

Il y a des victoires qui portent des visages, et il y a des victoires qui portent des cicatrices. Celle du Sénégal appartient à tous, mais ton absence lors du dernier acte laisse un goût d’inachevé dans le cœur des supporters.



Le Guerrier du début à la fin, Krépin, tu as été de tous les combats. Quand le doute s’installait, quand le terrain était lourd et que l’horizon semblait bouché, tu étais là. Tu as cru en cette étoile quand elle n'était qu'un lointain espoir. Tu as porté ce maillot avec une rage et une générosité qui forçaient le respect.



Artisan des premières heures, tu as donné tes jambes et ton souffle pour tracer le chemin menant à cette finale. Tu as tout donné, jusqu'à ta propre santé, pour que le rêve collectif devienne réalité.



C'est la cruauté du sport, ne pas être sur cette photo de famille, ne pas sentir le froid du métal du trophée entre ses mains, ne pas fouler la pelouse du dernier match. Pendant que le Sénégal jubilait dans une explosion de joie, toi, tu affrontais la solitude de la blessure et la douleur de l'impuissance.



Comme on le dit : « On ne mesure pas la valeur d'un soldat à sa présence au défilé de la victoire, mais à la force qu'il a mise pour briser les lignes ennemies ».



Merci, Essamaye. Le Sénégal ne regarde pas seulement l'image de la célébration, il regarde le film de toute l'épopée. Et dans ce film, tu es partout.



Merci d'avoir porté l'équipe, merci d'avoir donné le meilleur de toi-même, merci d'avoir été ce moteur infatigable.



Krépin Diatta, ton mérite est immense. Ce trophée, c’est aussi le tien. Le Sénégal acclame ton nom, le pays loue ton courage, les Sénégalais saluent ton abnégation. La nation te dit Jërëjëf, ESSAMAYE.