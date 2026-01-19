Finale CAN 2025 : Ismael Jakobs fait revivre la suspicion sur «l’empoissonnement» des Sénégalais

Le latéral gauche des Lions de la Teranga, Ismael Jakobs, a fait revivre la thèse de «l’empoissonnement» des joueurs sénégalais abondamment relayée sur les réseaux sociaux, après que des forfaits de dernière minute comme celui de Krépin Djata ont été enregistrés avant la rencontre Sénégal-Maroc (1-0).



En zone mixte, même s’il n’a pas expressément prononcé le mot «empoisonnement», Ismael Jakos a laissé entendre que les forfaits de Krépin Diatta, initialement annoncé titulaire, et d’Ousseynou Niang, tombé malade avant le coup d’envoi, ainsi que le malaise de Pape Matar Sarr à la mi-temps, «n’étaient pas anodins», selon le journal Onze Mondial.



«Il s’est passé beaucoup de choses avant le match, je pense que beaucoup de choses sortiront après. Ce n’était pas juste cette situation. Plein de choses aussi avant le match. Mais vous allez découvrir après. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps», a confié le nouveau champion d’Afrique.



Pour l'heure, les officiels sénégalais n'ont pas communiqué sur cette affaire. Mais elle rappelle le dossier du "jus d'orange" dénoncé par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang lors d'un match au Maroc, en 2017