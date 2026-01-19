Gaza: des sièges au Conseil de la paix à 1 milliard de dollars, Vladimir Poutine parmi les invités

Le président américain a d’ores et déjà annoncé qu’il assurerait lui-même la présidence de ce conseil. À ses côtés figureraient son émissaire spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, son gendre et médiateur officieux Jared Kushner, ainsi que son secrétaire d’État Marco Rubio. D’autres personnalités politiques et économiques ont également été confirmées par la Maison Blanche, parmi lesquelles l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga.



Plusieurs chefs d’État et de gouvernement invités n’ont toutefois pas encore confirmé leur participation. Donald Trump propose aux pays souhaitant obtenir un siège permanent, soit plus de trois ans, de verser une contribution financière de 1 milliard de dollars.



Vladimir Poutine invité

Selon la charte de ce futur « organisme international de maintien de la paix », telle qu’il se définit lui-même, cette somme devrait être versée dès la première année, afin de garantir un siège sans limitation de durée au sein du Conseil. « La ​durée d'adhésion de trois ans ne s'appliquera pas aux États membres qui contribuent pour plus de 1 000 000 000 de dollars en fonds cash au Conseil de la Paix durant la première année d'entrée en vigueur de la Charte », peut-on lire dans ce document dans lequel Gaza n'est pas mentionné.



Restent notamment en suspens les réponses du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, du président turc Recep Tayyip Erdogan, du président chypriote, ainsi que des Premiers ministres canadien, indien, pakistanais et albanais. Les présidents argentin et brésilien, Javier Milei et Luiz Inácio Lula da Silva, figurent également parmi les dirigeants conviés. Même chose pour le roi de Jordanie Abdallah II, le président roumain Nicusor Dan, le président du Paraguay Santiago Peña la Première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue hongrois Viktor Orban.



Selon le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine aurait également reçu une invitation. Aucune confirmation n’a en revanche été donnée concernant une éventuelle invitation adressée au président français Emmanuel Macron.