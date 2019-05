L'AIBD sur le point de lancer son Centre de maintenance et de réparation des avions (MRO)

La pertinence d'un Centre de maintenance et de réparation d'avions au Sénégal

Au vu de la présentation faite par ADP Ingénierie, le besoin d'infrastructures de ce type existe non seulement au niveau régional et sous-régional, mais également au niveau mondial.

D'après des études faites par Boeing et Airbus, d'ici 2035, il y aura 1150 avions neufs en Afrique. Et les neuf (9) Centres de maintenance répertoriés en dans le continent ne seront pas à même de satisfaire la demande.

Alors un MRO performant et au normes et standards internationaux serait un très bon et rentable investissement pour le Sénégal, si l'on en croit à l'ébauche d'étude réalisée par la filiale ADP. La part de marché capté en Afrique, en Europe et même en Amérique pourrait être considérable, si l'AIBD parvenait à mettre en place une telle infrastructure. En plus, ledit Centre sera accompagné d'un cadre de formation aux métiers aéronautiques. Ceci dans le but d'avoir à l'avenir une main d'oeuvre qualifiée en la matière.

Aussi, le Sénégal pourrait concurrencer les Centres de maintenance d'Europe et d'Amérique avec des prix inférieurs.



Cependant, dès les premières heures de l'installation du MRO, le Sénégal pourrait être confronté à un manque criard de main d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la maintenance et de la réparation des avions.



ADP a promis, d'ici un mois, de livrer les trois (3) derniers rapports de l'étude aux autorités du ministère et de l'AIBD. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr, a demandé à ce que les choses soient accélérées.