L’ARMP freine Abdou Karim Sall sur un marché de plus d'un (1) milliard

Un contentieux autour d'une attribution provisoire de marché oppose les deux autorités de régulation. En effet, L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a annulé le marché de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) qui a, à sa tête Abdou Karim Sall, relatif à la mise en place d'un système centralisé d'enregistrement des terminaux mobiles et d'identification des abonnés et demandé la reprise de l'évaluation.

Selon le quotidien Libération qui donne l'information, le marché porte sur un montant de 1,55 milliard de FCfa. Ce marché attribué au groupement Invigo/Gaïndé a été bloqué pour violation des dispositions du Code des marchés. Ce, suite à un recours gracieux introduit par la société Univers Telecom/Mediafon Datapro qui pointait des irrégularités.