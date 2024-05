L'Ambassade d'Ukraine dénonce un faux message de recrutement dans les réseaux sociaux et accuse la Russie d'être l'instigateur

L'Ambassade d'Ukraine en République de Côte d'Ivoire a adressé une note de service au ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, mettant en garde contre un faux message de recrutement qui circule sur les réseaux sociaux.



Ce message prétend être un "avis de recrutement" par l'Ambassade d'Ukraine à Abidjan, appelant à des volontaires pour rejoindre les Forces Armées Ukrainiennes dans le cadre de la guerre contre la Russie. L'Ambassade tient à déclarer officiellement qu'elle "n'a aucun lien avec ce message et condamne fermement cette tentative de manipulation et de provocation", peut-on lire dans une note parvenue à PressAfrik.



L'ambassade informe à ce sujet que ce faux message serait le "produit des services spéciaux russes, avec pour objectif de perturber le Sommet de la Paix en Ukraine prévu en Suisse les 15 et 16 juin 2024, ainsi que la participation de la République de Côte d'Ivoire à cet événement."



L'Ambassade d'Ukraine réaffirme son engagement envers le partenariat et les relations amicales avec la République de Côte d'Ivoire, et assure qu'elle ne "permettra pas que des mensonges russes entravent le dialogue constructif entre les deux pays."



Cette note de service constitue une initiative importante pour informer et sensibiliser sur les manipulations potentielles des informations, soulignant l'importance de la vigilance dans un contexte de diffusion rapide de fausses nouvelles sur les plateformes numériques.