L’Anacim annonce une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises ce week-end

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une houle dangereuse au large de Dakar, sur la Grande-Côte (de Dakar à Saint-Louis) et la Petite-Côte (de Rufisque à Joal), entre samedi à 12 heures et dimanche à 18 heures. Selon un bulletin de prévision, ce phénomène marin peut s’étendre au-delà de 70 kilomètres de la côte.



« Soyez très vigilants », conseille l’agence météo aux riverains et aux usagers de la mer, ajoutant que « les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer ».



L’ANACIM signale qu’il n’y a « pas de vigilance particulière »à observer pour les usagers et les populations vivant le long du littoral sud (Ziguinchor, Cap Sikirring, etc.).



De fins voiles de nuages défileront au-dessus de parties du territoire au cours de ce week-end, indique un autre bulletin de l’agence.



La chaleur se maintiendra sur la quasi-totalité du territoire, dans le centre et le sud notamment, où les températures de la journée peuvent avoisiner 38° C, par endroits.



La sensation de fraîcheur nocturne et matinale restera de mise dans les zones proches de la côte.



Les visibilités seront bonnes, malgré la présence de particules de poussière dans les régions sud et à Dakar.



Les vents auront une intensité faible, voire modérée, mais assez forte sur le littoral.