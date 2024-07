L’Angleterre désigne le coupable de l’échec, la stratégie d’Hansi Flick pour révolutionner le Barça

L’Angleterre passe tout proche son rêve, Lamine Yamal séduit toute l’Europe et Hansi Flick a un plan pour relancer Barcelone, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Southgate au coeur des critiques



C’est un énorme sentiment de douleur qui traverse les Anglais comme l’illustre le Guardian sur sa une. Sa star Harry Kane, passe tout proche de son rêve : celui de soulever un premier trophée, sans réussite. Forcément, il faut trouver un coupable côté Anglais et le Daily Mail s’est chargé de tacler le sélectionneur Gareth Southgate. Le quotidien s’est plaint des choix et de la passivité du sélectionneur, qui a trop tardé à faire des changements pour inverser la dynamique.



Hansi Flick lance la révolution au Barca

Hansi Flick a une idée pour remettre en selle Barcelone. Son idée est de créer une équipe à l’image de son Bayern Munich, champion d’Euro en 2020. Il applique la formule Bayern comme l’indique Mundo Deportivo. Il veut des ailiers forts comme l’étaient Gnabry et Coman. Lamine Yamal est le bon profil, manque donc Nico Williams, que le Barca veut s’offrir. Son autre souhait, s’appuyer sur une absence de jeunes joueurs issus de l’école espagnole, qui se connaissent bien. En ce sens, Pedri, Gavi, Cubarsi remplissent les cases.



Lamine Yamal fait l’unanimité



Cette équipe regorge de grands talents, notamment Lamine Yamal, élu meilleur jeune du tournoi. Hier soir encore, l’ensemble de la planète football rend hommage au phénomène. Le Daily Mail souligne que malgré ses efforts, Luke Shaw n’est pas parvenu à contenir le phénomène. Pour la Gazzetta Dello Sport, c’est le triomphe du phénomène.



Un constat partagé par Sport, qui le met à l’honneur dans ses pages intérieures. Avec sa titularisation hier soir, il est devenu le plus jeune joueur à participer à la finale d’un tournoi majeur. Un record anciennement détenu par Pelé en 1958.