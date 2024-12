L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de Finances rectificatives pour 2024

Ce mardi 24 décembre, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi n° 15/2024 portant sur la loi de Finances rectificatives pour l'année 2024. Le texte a recueilli un large soutien au sein de l'hémicycle, avec 139 voix pour, aucune contre et 12 abstentions.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s'est présenté devant les députés pour défendre ce projet crucial. Il a souligné l'importance de cette révision budgétaire, qui vise à ajuster les prévisions financières de l'État en fonction des nouvelles réalités économiques et sociales.



Cette adoption marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement pour l'année 2025, alors que le pays se prépare à faire face à de nouveaux défis budgétaires.