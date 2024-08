L’Association Africaine pour le Développement par l'Éducation de Masse et de Qualité (ADÉQUA) voit le jour

L'Association Africaine pour le Développement par l'Éducation de Masse et de Qualité (ADÉQUA) est mise en place. Sa création a été annoncée via un communiqué signé par son Président Dr Issaga Ndiaye.

Dr Ndiaye renseigne que l’ADEQUA est une association à but non lucratif, sans obédience religieuse ni politique.

Elle a pour but, selon lui, de « contribuer au bien-être des populations par une éducation de masse et de qualité, adossée à une vision à long terme qui est de voir un Sénégal et une Afrique stables, prospères, bien engagés dans les défis de son époque avec des populations éduquées, informées et exerçant pleinement leurs libertés et devoirs citoyens ».



D’après Dr Issaga Ndiaye, la structure se fixe comme missions de « renforcer l’éducation, la formation, la sensibilisation et l’information des populations ».

Dans le cadre de ses activités, l’Association informe qu’une campagne intitulée «Éducation à la propreté, à l'hygiène et au civisme », a été organisée le 15 août 2024.



Celle-ci fut sa première activité de sensibilisation et de nettoiement dans une démarche participative la plage de l'hydrobase à St-Louis, laisse entendre le président.

Selon le leader de ADEQUA, une deuxième campagne, sous le thème «Education la citoyenneté numérique», sera lancée courant septembre.