L’Espagne prend cher après sa terrible défaite contre l’Écosse, Manchester United va casser sa tirelire pour Harry Kane

L’Espagne se fait détruire après l’humiliation contre l’Écosse, Manchester United va lâcher une fortune pour recruter Harry Kane et la Belgique savoure sa victoire de gala contre l’Allemagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L’Espagne cartonne la Roja

En Espagne, c’est la soupe à la grimace ce matin où la Roja prend cher ! La presse du pays ne s’attendait pas à ce que la nouvelle ère insufflée par Luis de la Fuente débute de cette manière.



Marca n’y va pas par quatre chemins et placarde sur sa couverture : «Quel est le plan ? L’Ecosse a dressé une équipe d’Espagne qui n’a été performante dans aucun compartiment du jeu. Une équipe vulgaire et bancale qui a payé ses erreurs avec une défaite douloureuse après deux buts de McTominay. De la Fuente a tenté de justifié cette prestation en expliquant que c’était "la voie à suivre" pour ses joueurs.»



AS parle carrément de «naufrage» sur sa Une et a vu une Espagne décomposée, incapable de réagir, même si la première période est «acceptable» alors que la seconde est «horrible», juge le média.



Le mot «naufrage» revient aussi sur la couverture du quotidien catalan Sport, qui n’en revient pas de la prestation de l’équipe nationale.



Mundo Deportivo a vu une Roja «brisée», qui n’était pas au niveau et qui devra batailler pour se qualifier pour la phase finale de l’Euro 2024 après cette défaite.



Enfin, El País n’est pas tendre non plus et estime que «l’Espagne change mais en pire», après la Coupe du Monde ratée au Qatar et son élimination en 8es de finale face au Maroc.



Manchester United prépare «une offre énorme» pour Kane

Direction l’Angleterre, où c’est du mercato qui fait les gros titres ce matin ! Et comme souvent, il est question de l’avenir d’Harry Kane ! En fin de contrat en 2024, l’attaquant des Spurs voit Manchester United lui faire une cour assidue pour le convaincre de rejoindre les Red Devils.



Sur sa couverture, le Daily Mirror évoque une offre de 80 millions de livres sterling soit près de 90 millions d'euros pour recruter l’international anglais. Celle-ci «est énorme», indique le tabloïd. «Le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions est la cible numéro 1 de Ten Hag et les dirigeants des pensionnaires d’Old Trafford donnent leur feu vert pour une poursuite estivale.»



Pour le Daily Star, nous allons avoir droit à «une bataille pour signer le joueur. United se prépare à devancer ses rivaux dans cette course.»



Pour le Daily Express, «Erik ten Hag vise l’or. Manchester United veut profiter du chaos chez les Spurs pour acheter Kane à 90 M€.» Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre Tottenham de lâcher son attaquant star ? Affaire à suivre…



La Belgique savoure

La Belgique s’est offert une victoire de gala contre l’Allemagne hier soir (3-2). Déjà qualifiée pour l’Euro 2024 en tant que pays organisateur, la National manschaft est en pleine reconstruction comme la Belgique et les deux équipes nous ont offert un sacré spectacle !



Pour La Dernière Heure, «les diables rallument le feu après une première période de folie» et un succès de prestige. C’est une première depuis 1954 !



En Allemagne, en revanche, le ton est différent et l’Abendzeitung estime que cette équipe était «en forme Coupe du Monde», c’est à dire pas au niveau d’un match international contre une grosse nation.