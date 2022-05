« L’Etat va consacrer 627 milliards FCFA pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages », selon Macky Sall

La traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances des syndicats des travailleurs qui se tenait habituellement le 1er mai au Palais de la République, a été décalée pour des raisons de proximité avec l’Aïd El Fitr (Korité). Le Président Macky Sall a reçu les centrales syndicales, ce mardi 03 mai 2022. Il est également revenu sur les efforts consentis par l'Etat pour faire face à la crise. D'après lui, l'Etat « va consacrer 627 milliards FCFA pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages ».



« Les tensions liées à la situation politique et économique internationale ont eu pour conséquence le renchérissement de certains produits de consommation courante amenant le gouvernement à subventionner les prix pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Il en est ainsi de l'électricité sans oublier les mesures budgétaires exceptionnelles de la suspension des droits de douanes et de la TVA à l'import sur le blé le riz et le lait, la baisse des prix de l'huile du riz et du sucre », a dit Macky Sall.



« Au total, plus de 350 milliards de FCfa sont mobilisés au titre de subvention de l'énergie. Seulement l'énergie. Nous avons bloqué les prix qui auraient dû augmenter de façon exponentielle. Et 157 milliards de subvention aux ménages face à la flambée mondiale des prix. Globalement, avec la revalorisation salariale et les subventions, l'Etat va consacrer en première estimation 627 milliards FCFA pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je crois que c'est historique », a-t-il ajouté.



Cet effort considérable, poursuit-t-il, vient en « supplément aux programmes sociaux en cours de la couverture sanitaire universelle, les bourses de sécurité familiales, la carte d'égalité des chances ».



Le Président Sall annonce un transfert exceptionnel d'un montant global de 43 milliards FCFA, à plus de 500 mille ménages sénégalais vulnérables dans les prochains jours.