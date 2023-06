L’Europe entre en ébullition avant la finale de Ligue des Champions, le Real officialise le recrutement d’une grande star par erreur

La finale de la Ligue des Champions fait les gros titres partout sur le continent et dans le Monde, le Real Madrid a fait une grosse boulette sur sa chaîne officielle et le Benfica passe la seconde sur le mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Choc au sommet à Istanbul

C’est enfin le jour J pour Manchester City et l’Inter, la finale de la Ligue des Champions. Un événement attendu par tous les fans de football tous les ans. En Angleterre, tous les tabloïds sont certains que les Skyblues vont enfin marquer l’histoire en remportant la première coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Ils sont «à 90 minutes d’un grand moment historique» écrit le journal Manchester Evening News qui rappelle que le club peut réaliser un triplé avec la Coupe et le Championnat déjà remporté. Tout ça, c’est «le destin qui appelle Pep Guardiola» pour The Guardian. Dans un édito, le journal considère qu’en cas de victoire, il pourrait être considéré comme le meilleur manager de l’histoire alors que sa carrière est loin d’être terminée. Mais si le club roule sur l’Europe et l’Angleterre cette année, c’est aussi grâce à Erling Haaland pour de nombreux journaux anglais. Remporter la Ligue des Champions, c’est son rêve comme il l’a révélé dans une interview. En Algérie aussi on va encourager Manchester City pour voir Riyad Mahrez soulever le trophée tant convoité par n’importe quel joueur de football. Du côté de l’Italie, on parle un peu plus tactique. Le favori pour prendre le lead en attaque du côté de l’Inter, ce sera Lautaro Martinez, qui sera préféré à Lukaku et Dzeko selon La Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose et le Corriere Dello Sport confrontent l’Argentin au cyborg Erling Haaland. Les médias transalpins comparent aussi la tactique d’Inzaghi à celle de Guardiola. La coach italien a reconnu avoir préparé une «stratégie» pour tenter de limiter l’influence du buteur de City. Mais bon le reste des quotidiens européens font clairement de Manchester le grand favori. Pour Sport, Pep Guardiola va remporter sa troisième Ligue des Champions après avoir sublimé le jeu de City, comme il l’a fait avec le Barça. Le journal truc Fotomaç nous livre aussi une très belle Une pour célébrer cette finale qui se déroule à Istanbul ! Enfin, en France pour L’Équipe, ce sera soit une fin logique en apothéose pour City, ou une victoire surprise pour l’Inter.



La recrue fantôme du Real

On a eu le droit à une scène hallucinante hier sur la chaîne officielle du Real Madrid. Alors qu’une émission spéciale parlait des internationaux du club, on a pu voir une séquence dédiée à Kai Havertz… qui est joueur de Chelsea ! Comme l’explique AS ce matin, c’est une erreur de la production. Depuis quelques jours, l’international allemand est pressenti pour rejoindre la Casa Blanca pour renforcer le secteur offensif qui s’est vidé pendant ce mois de juin. En attendant, l’équipe madrilène est prête à faire une offre se rapprochant des 60 millions, des chiffres qui ne convainquent pas encore Chelsea pour l’instant.



Un samedi chaud bouillant à Lisbonne

Et la presse portugaise est en feu ce matin à cause du Benfica. Le club portugais risque de faire plusieurs grosses annonces ce samedi. «Une journée de folie» titre Record qui met sur sa Une les trois joueurs qui font l’actualité chez les Aigles. On va commencer par parler de Renan Lodi. Le Brésilien est dans le viseur du Benfica pour remplacer Grimaldo. Nottingham Forest ne va pas lever son option d’achat. Des négociations ont débuté avec l’Atlético de Madrid d’après le journal. Mais ça ne va pas être simple pour le champion portugais, car le joueur aimerait enfin s’imposer sous les ordres de Simeone. Puis le capitaine Otamendi devrait prolonger son bail avec Benfica. Puis comme on peut le lire sur la première page d’A Bola, Otamendi devrait prolonger son bail avec Benfica. C’est désormais officiel depuis quelques minutes, le capitaine vient de signer un nouveau contrat qui prendra fin en juin 2025. Ce sont les supporters qui ont poussé pour qu’il reste, et il a accepté. Puis on s’attend à avoir l’officialisation d’Orkun Kökçü dans les prochaines heures. Le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam a été aperçu à l’aéroport de Lisbonne comme on peut le voir sur la Une d’O Jogo. Benfica va débourser un peu plus de 30 millions d’euros pour le Hollandais selon la presse du pays.