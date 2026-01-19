Législatives au Bénin: l’opposition dénonce «un Parlement monocolore» en attendant les résultats définitifs

Les chiffres provisoires annoncés par la Commission nationale électorale autonome (Cena) du Bénin n’attribuent pas de siège pour Les Démocrates, principal parti d'opposition, et pour les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE), opposition modérée. Les 109 sièges de la prochaine législature se répartissent exclusivement entre le Bloc républicain (BR) et Union progressiste le renouveau (UP-R), deux formations du pouvoir. Ce tableau rappelle 2019, lorsque seuls des élus du camp du président Patrice Talon avaient accédé au Parlement.



Les partis politiques attendent désormais les résultats définitifs pour réagir officiellement. Néanmoins, quelques responsables ont déjà pris position. C'est le cas de Nadine Okoumassou des Démocrates, candidate malheureuse lors de ce scrutin. Elle a dénoncé dimanche sur un média local l'absence de l'opposition au sein de l'hémicycle pour la prochaine législature en ces termes : « Un Parlement monocolore, des hommes sous ordres. Comment un législateur peut contrôler l'action d'un gouvernement auquel il appartient ? L'Assemblée nationale ne saurait être une caisse de résonnance. »



« S'ils font quelque chose qui n'est pas bien, qui va les corriger ? »

Dans les rues de Cotonou, les avis divergent. Certains citoyens estiment que la règle était la même pour tous les partis et qu'il faut accepter les chiffres provisoires de la Cena. D'autres, en revanche, regrettent qu'une seule famille politique siège au Parlement. « Ça ce n'est pas bon, il faut dans un pays l'opposition. BR et UP-R ce sont les mêmes, grand frère et petit frère. S'ils font quelque chose qui n'est pas bien, qui va les corriger ? », s’interroge un premier. « Il y aura des lois qu'ils vont voter 100%, ce n'est pas très bien pour un pays en démocratie », souligne un autre.



Quel que soit le camp, les Béninois rencontrés ont des attentes vis-à-vis de la future assemblée. « On souhaiter à cette Assemblée-là de faire son travail comme cela se doit », glisse un homme. « Il faut faire valoir les intérêts du peuple et contrôler comme il faut les membres du gouvernement », réclame un autre.



Dans un communiqué, la Cour constitutionnelle a annoncé que les résultats définitifs seront proclamés ce lundi à la mi-journée.