Sédhiou : les boutiquiers dénoncent la concurrence déloyale et interpellent les autorités

Réunie en assemblée générale le weekend dernier à Sédhiou, la section locale de l’Union nationale des boutiquiers du Sénégal a vivement dénoncé la concurrence déloyale qui sévit sur le marché local, marquée notamment par la présence de grossistes qui vendent au détail.



Selon les membres de l’organisation, cette pratique fragilise considérablement l’activité des boutiquiers de quartier et déséquilibre le fonctionnement normal du commerce. Prenant la parole à cette occasion, le président de la section, Oumar Diallo, a attiré l’attention des autorités sur les conséquences de cette situation, particulièrement sensibles en période de forte consommation comme le Ramadan et le Carême.



« Nous invitons les autorités compétentes à prendre les mesures idoines pour éviter les tensions sur certains produits de grande consommation durant ces périodes », a-t-il déclaré. Pour lui, l’anticipation et la régulation du marché doivent être renforcées afin de garantir un approvisionnement suffisant et stable.



La réorganisation du gel des importations de certains produits figure également parmi les principales revendications de l’union. Omar Diallo estime que des décisions sont parfois prises « à la hâte », alors que le marché n’est pas suffisamment approvisionné. Une situation qui, selon lui, provoque des pénuries et des tensions injustement imputées aux boutiquiers.



Le président de la section locale a par ailleurs interpellé les services de contrôle, les invitant à privilégier la sensibilisation plutôt que la répression. « Il est important de mieux faire connaître la réglementation aux commerçants, au lieu de recourir systématiquement aux amendes et aux sanctions pécuniaires », a-t-il recommandé.



À travers cette assemblée générale, les boutiquiers de Sédhiou entendent ainsi faire entendre leur voix et plaider pour un environnement commercial plus équitable, mieux régulé et favorable à la stabilité des prix et à l’accès des populations aux produits de première nécessité.

