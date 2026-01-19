Incidents de la finale Sénégal-Maroc : La CAF promet des «mesures appropriés» contre les personnes coupables

La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré, ce lundi, qu’elle procédera à l'analyse des images de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAF) opposant le Sénégal au Maroc pour présenter ce dossier aux organes compétents, afin que «des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables».



Dans un communiqué, la CAF déplore aussi le comportement «inacceptable» de certains joueurs et officiels lors de la finale de la CAN 2025 remportée par les Lions du Sénégal, le 18 janvier 2025, à Rabat. L’instance en charge du football continental condamne aussi «fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs du match».



Les joueurs sénégalais, à la demande de leur sélectionneur Pape Thiaw, avaient quitté la pelouse et ne semblaient pas disposés à poursuivre la finale après que l’arbitre a sifflé un penalty polémique contre l’équipe sénégalaise. Après quelques minutes de flottement, Sadio Mané a rassemblé ses coéquipiers et les a incités à reprendre le match. Les joueurs sénégalais ont repris place sur le terrain où Brahim Díaz a manqué le penalty avant que Pape Gueye n’offre le titre aux Lions d’une frappe sublime dans les prolongations.



Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent par ailleurs des ramasseurs de ballon et certains joueurs marocains jetant derrière les gradins les serviettes du portier sénégalais, Edouard Mendy. Sur les mêmes images, on peut voir des stadiers tentant de reprendre au gardien sénégalais Yevhan Diouf (remplaçant) une serviette qu’il tenait à la disposition de Mendy. Devant son refus de le leur céder, Diouf a été trainé par des stadiers qui voulaient lui reprendre la serviette. Sur d’autres images, il est poursuivi par un homme en costume et cravate et un joueur marocain tout aussi décidés à lui reprendre la serviette ou à l’empêcher de la remettre à Edouard Mendy.