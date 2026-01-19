CAN 2025 : le Sénégal salue le Maroc pour «la parfaite organisation d’une compétition de très haut niveau»

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) salue ce lundi les autorités marocaines «pour la parfaite organisation» de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, au terme de laquelle les Lions de la Teranga ont remporté le trophée en battant les Lions de l’Atlas (1-0) en prolongations.



Dans un communiqué, Dakar salue aussi «la qualité remarquable des infrastructures, la rigueur de l’organisation, ainsi que l’hospitalité et l’assistance constantes dont ont bénéficié la délégation sénégalaise». Alors que le match a été émaillé de décisions litigieuses de l’arbitre, poussant temporairement les Sénégalais à rentrer aux vestiaires pour protester, le MAESE estime que «rien ne saurait occulter le mérite, la combativité et la valeur de la sélection marocaine, qui a porté les maillots avec dignité et panache».



Le Sénégal a enfin souhaité que cette CAN «demeure un marqueur solide d’une Afrique résolument en marche vers l’excellence, capable d’organiser, de produire et de célébrer le sport au plus haut niveau mondial».