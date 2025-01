L’ITIE a un « potentiel inexploité » pour répondre aux enjeux croissants de ce secteur crucial pour l’économie nationale (Experts)

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a un « potentiel inexploité pour répondre aux enjeux croissants » de ce secteur crucial pour l’économie nationale, ont affirmé des experts dans une contribution dont PressAfrik a reçu copie.

Une ITIE ambitieuse pour répondre aux défis émergents.

Dans leur analyse, les experts – Elhadj Amath Diallo, Abdou Aziz Diop, Dr Moustapha Fall et Cheikh Tidiane Touré – proposent une transformation structurelle de l’ITIE pour en faire un véritable levier de gouvernance et d’innovation.



Ainsi, recommandent ils :

• La transformation en autorité administrative indépendante : Cette structure pourrait produire des rapports conjoncturels sur les dynamiques du secteur extractif, au-delà des simples exigences de conformité.

• Une institutionnalisation comme organe consultatif : L’ITIE pourrait devenir un partenaire stratégique des ministères clés (Mines, Finances, Environnement) pour l’évaluation des politiques publiques.

• Des partenariats inclusifs : En collaborant avec l’Assemblée nationale, des centres de recherche et des communautés locales, l’ITIE pourrait expérimenter des projets innovants et inclusifs.

• L’intégration de l’analyse prédictive : Grâce à des outils avancés et des partenariats avec des institutions comme l’ANSD, l’ITIE pourrait anticiper les tendances du secteur et renforcer la planification.

Retour sur un contexte marqué par l’opacité



Avant l’adhésion du Sénégal à l’ITIE, le secteur extractif était caractérisé par une gouvernance opaque. Les administrations travaillaient en silos, les systèmes d’information étaient déficients, et les données fiables sur la production, les exportations ou les revenus étaient inexistantes. Ce vide informationnel alimentait un environnement spéculatif et nuisait à la transparence, à la mobilisation des recettes et à la confiance des investisseurs.

L’intégration à l’ITIE a changé la donne. Elle a permis au Sénégal de se mesurer aux standards internationaux, d’évaluer ses textes réglementaires et d’adopter des bonnes pratiques.

Aujourd’hui, l’ITIE est reconnue comme une source majeure d’informations fiables sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif, allant des paiements des entreprises à leur contribution au PIB.



Les acquis de dix ans d’ITIE au Sénégal

Dix ans après l’adoption de la Norme ITIE, le Sénégal affiche des avancées significatives :

• Engagement des parties prenantes : Administrations publiques, société civile et secteur privé participent activement aux efforts de transparence.

• Réduction des asymétries d’information : Les citoyens disposent désormais de rapports annuels détaillés sur les paiements, la production et les exportations du secteur.

• Réformes juridiques : L’ITIE a impulsé plusieurs réformes, telles que l’identification des bénéficiaires effectifs, l’amélioration de la fiscalité minière et la création de fonds de péréquation.

• Reconnaissance internationale : En 2023, Dakar a accueilli la première conférence mondiale de l’ITIE en Afrique, marquant une reconnaissance du rôle du Sénégal dans l’initiative.



Malgré ces succès, les auteurs de cette tribune estiment que l’ITIE peut jouer un rôle encore plus stratégique pour maximiser les retombées socioéconomiques du secteur extractif.

Un rôle élargi pour maximiser les retombées économiques

Selon ces mêmes sources, l’ITIE pourrait également conseiller l’État dans la révision des contrats extractifs, suivre les investissements réalisés à partir des fonds intergénérationnels et veiller à la régulation du secteur pour éviter les conflits sociaux.



En élargissant le périmètre des entités déclarantes, l’ITIE offrirait une vision plus globale du secteur, permettant au Sénégal de mieux répondre aux attentes des citoyens, d’attirer davantage d’investisseurs et de maximiser les bénéfices socioéconomiques du secteur extractif.



Pour un secteur extractif inclusif et durable

Les experts concluent en appelant les autorités sénégalaises à adopter une vision ambitieuse pour l’ITIE. « Utiliser les ressources offertes par l’ITIE pour maximiser les retombées économiques et assurer un développement durable n’est pas un luxe, mais une nécessité », insistent-ils.



Par cette transformation, l’ITIE deviendrait un pilier central de la gouvernance des ressources naturelles, au service d’un secteur extractif résilient et inclusif, véritable moteur de développement pour le Sénégal.