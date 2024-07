L’Ige aux trousses de 70 directions, agences et Fonds : Air Sénégal, Coupe du monde, Aide de la presse...parmi les ciblés

L’Inspection générale d’Etat (Ige) est en train de se déployer progressivement dans plus de 70 ministères, agences, et fonds publics. Sur instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les équipes de ce corps de contrôle de l’Etat vont mener des missions d’audits financiers approfondis. Les très redoutés vérificateurs de l’Ige vont traquer, au-delà de l’intitulé officiel de ces missions, les auteurs et les complices des nombreux "assassinats économique" et "crimes financiers" perpétrés ces trois dernières années 2022, 2023, et 2024.



Parmi les structures ciblées figurent la Société d’exploitation du Train express régional (Senter), le fonds de soutien de l’Energie ( Fse), la Commission d’attribution des licences de pêche, les Fonds destinés à la pêche artisanale, Air Sénégal, Aide à la presse nationale, le Fonds d’appui à l’édition (Fae), l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), Handling (2AS), le Fonds d'entretien routier autonome (Fera), La Poste, la Société africaine de raffinage (Sar), le Budget Coupe du Monde (Qatar 2022), la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2024), la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), l'Office des lacs et cours d'eau (Olac), le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), l'Agence autonome des travaux et gestion des routes (Ageroute), l'Autoroute Ila Touba, le Building administratif de Dakar... pour ne citer que ces structures et fonds.



Il ne s'agit là, d'ailleurs, que de la première vague d'audits financiers de grande ampleur que vont mener les inspecteurs généraux d'Etat (Ige).



A ces audits tous azimuts qu'est en train de faire l'Ige s'ajoutent les différents rapports de la Cour des comptes et de l'Ofanc déjà sur la table des plus hautes autorités du pays. Lesquelles, souffle Le Témoin, ne va pas tarder à les transmettre à la justice.