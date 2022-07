L’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, nouveau gouverneur de la BCEAO a prêté serment

La prestation de serment marque la prise de fonctions de l’ex-président de la commission de la CEDEAO, désigné à ce poste le 4 juin dernier lors d’un sommet extraordinaire des pays membres de l’UEMOA, à Accra, précise la même source.

Economiste, ancien ministre et ancien fonctionnaire de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Broua a prêté serment devant le président du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, Sani Yayi, ministre de l’Economie et des Finances du Togo.

La cérémonie a eu lieu au siège de l’institution, à Dakar, en présence du gouverneur sortant, de membres du Conseil des ministres et des vice-gouverneurs, en application des dispositions de l’article 57 des statuts de la Banque centrale, précise le communiqué de l’institut d’émission.

Jean-Claude Kassi Brou remplace Tiémoko Meyliet Koné, nommé en avril dernier vice-président de la Côte d’Ivoire.

