L'OMS cherche 23 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie de Covid-19

L'argent ira au programme Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, une initiative mondiale mise en place pour développer et distribuer équitablement des tests, des traitements et des vaccins.

"Soutenir le déploiement d'outils pour lutter contre le COVID-19 dans le monde contribuera à freiner la transmission du virus, à briser le cycle des variantes, à soulager les agents et les systèmes de santé surchargés et à sauver des vies", a déclaré l'OMS dans un communiqué.



"Avec chaque mois de retard, l'économie mondiale risque de perdre près de quatre fois l'investissement dont ACT-Accelerator a besoin."

Il a décrit les disparités dans l'accès aux outils COVID-19 comme «vastes», notant par exemple que seulement 10% des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est bien en deçà de la couverture de 68% dans les pays riches.



Il a également noté que sur les 4,7 milliards de tests COVID-19 qui ont été administrés dans le monde, seuls 22 millions ont été effectués dans des pays à faible revenu. Cela représente 0,4 % du total.

"Cette inégalité massive coûte non seulement des vies, mais elle nuit également aux économies et risque l'émergence de nouvelles variantes plus dangereuses qui pourraient priver les outils actuels de leur efficacité et faire reculer même les populations hautement vaccinées de plusieurs mois", indique le communiqué.



"Partage équitable" demandé

Les dons demandés permettront à ACT-Accelerator de conduire des déploiements dans les pays pour mettre les vaccins dans les bras et aider à atteindre l'objectif mondial de 70 % de couverture dans tous les pays d'ici la mi-2022.

Cela permettra également à l'initiative d'acheter les tests, les traitements, l'oxygène et les équipements de protection individuelle nécessaires dans les pays à faible revenu.



"La propagation rapide d'Omicron rend encore plus urgent de garantir que les tests, les traitements et les vaccins sont distribués équitablement dans le monde", a déclaré le chef de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans le communiqué.



« Si les pays à revenu élevé paient leur juste part des coûts de l'ACT-Accelerator, le partenariat peut aider les pays à revenu faible et intermédiaire à surmonter les faibles niveaux de vaccination contre la COVID-19, la faiblesse des tests et les pénuries de médicaments. La science nous a donné les outils pour lutter contre le COVID-19 ; s'ils sont partagés à l'échelle mondiale dans un esprit de solidarité, nous pouvons mettre fin au COVID-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale cette année.



L'Afrique du Sud et la Norvège, qui coprésident le Conseil de facilitation de l'ACT-Accelerator, ont déclaré avoir écrit à 55 des pays les plus riches pour leur demander de contribuer leur « juste part » au montant requis.



Les demandes de « part équitable » étaient principalement calculées en fonction de la taille de l'économie d'un pays.

Selon l'OMS, seuls six pays ont atteint ou dépassé leurs engagements de «partage équitable» l'année dernière. Il s'agit du Canada, de l'Allemagne, du Koweït, de la Norvège, de l'Arabie saoudite et de la Suède.



Les États-Unis ont répondu à 64 % de leur demande, tandis que la Chine a répondu à 3 %.

Le manque de financement a entraîné un manque à gagner de 14 milliards de dollars dans le budget de l'ACT-Accelerator l'année dernière.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Sore a déclaré qu'un "accélérateur ACT entièrement financé est dans l'intérêt mutuel de tous les pays".

"Ce que nous avons appris de cette pandémie, c'est qu'elle ne peut pas être combattue par des pays travaillant seuls", a-t-il déclaré. "Un large effort collectif est nécessaire."



Le président sud-africain Cyril Ramaphose a ajouté : « Plus l'accès inéquitable aux vaccins, tests et traitements COVID-19 persiste, plus la pandémie persistera longtemps.