L'ONU autorise une nouvelle mission de l'UA en Somalie pour déloger les groupes armés

Le vote de jeudi remplace la Mission de l'UA en Somalie (AMISOM), qui est présente dans le pays de la Corne de l'Afrique depuis 15 ans pour tenter de construire une paix et une sécurité durables, par la Mission de transition de l'UA en Somalie (ATMIS).



La résolution adoptée par le conseil reconnaît les changements significatifs dans la situation sécuritaire depuis qu'il a autorisé l'AMISOM en février 2007 et les améliorations dans la capacité de la Somalie à répondre aux défis sécuritaires, mais réaffirme également « la nécessité de combattre les menaces terroristes par tous les moyens ».



Ces dernières années, la Somalie a commencé à trouver sa place après trois décennies de chaos entre les hommes forts, le groupe al-Shabab lié à Al-Qaïda et l'émergence de groupes armés liés à l'EIIL.



L'année dernière, une crise politique a encore reporté les élections législatives longtemps retardées qui devaient se terminer le 15 mars ne sont toujours pas terminées, ce qui a encore retardé le vote pour un nouveau président.



La résolution rédigée par les Britanniques autorise la nouvelle mission ATMIS à soutenir les forces somaliennes « en assurant la sécurité du processus politique à tous les niveaux ».



l'UA à déployer jusqu'à 19 626 membres du personnel en uniforme

Le Conseil de sécurité a souligné que l'achèvement du processus électoral sans plus tarder et la réalisation d'une "transition pacifique du pouvoir" aideront la Somalie à aller de l'avant avec ses priorités nationales et à soutenir son plan de transition 2021 qui décrit les étapes vers le transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité des forces internationales. au gouvernement.

Le conseil a réitéré son objectif « de permettre à la Somalie d'assumer l'entière responsabilité de sa propre sécurité, notamment en assumant le rôle de premier plan dans la lutte contre la menace posée par al-Shabab ».



Le Conseil a autorisé les pays membres de l'UA à déployer jusqu'à 19 626 membres du personnel en uniforme, dont un minimum de 1 040 policiers, jusqu'au 31 décembre. Il a également approuvé la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'UA de réduire les effectifs des forces de maintien de la paix de 2 000 à cette date et "zéro personnel » d'ici fin décembre 2024.



La résolution a également salué l'intention du gouvernement somalien de créer 3 850 postes supplémentaires pour le personnel de sécurité d'ici décembre 2022, 8 525 de plus d'ici septembre 2023 et 10 450 supplémentaires d'ici juin 2024.