PASTEF lance « Kàadu Pastef », sa nouvelle newsletter pour renforcer le lien avec sa base

Le parti Pastef-Les Patriotes annonce le lancement officiel de « Kàadu Pastef », sa nouvelle newsletter destinée à renforcer sa communication avec ses militants, sympathisants et, plus largement, les citoyens intéressés par son actualité.



Dans un communiqué publié ce mardi 18 août 2026, le parti présente cette initiative comme un nouvel outil destiné à « maintenir un lien direct, fluide et régulier » avec sa base. Selon le Secrétariat général, « Kàadu Pastef » se veut davantage qu'un simple bulletin d'information. « Cet outil a été pensé comme un véritable espace qui reflète l'énergie de notre base militante et met en lumière toutes les actions qui font avancer notre projet », indique le communiqué.



Chaque édition de la newsletter sera organisée autour de trois grandes rubriques.

La première, « Vie du Parti », proposera un panorama des activités menées par les différentes structures de Pastef. Il s'agira notamment des événements, réunions, tournées et autres initiatives organisées au Sénégal et dans la diaspora.



La deuxième rubrique, « Focus du Mois », sera consacrée à l'analyse d'une thématique majeure, d'une réforme ou d'une question d'actualité politique, économique ou sociale. Elle permettra, selon le parti, d'aller au-delà de l'information immédiate et de proposer un décryptage approfondi.



Enfin, « Aparté » donnera la parole aux militants et aux acteurs de terrain à travers des portraits, des témoignages ou encore des réflexions.



Pastef souhaite également faire de cette newsletter une vitrine des activités de ses différentes structures. « Cette newsletter étant votre vitrine, nous lançons un appel à toutes les structures du parti souhaitant rendre leurs activités visibles », souligne le communiqué.



Les responsables de structures sont ainsi invités à transmettre leurs comptes rendus, textes et photographies au Secrétariat National à la Communication, à l'adresse électronique indiquée par le parti.



Avec ce nouvel outil, le parti entend ainsi renforcer sa présence auprès de sa base et mieux valoriser les initiatives portées par ses structures, au Sénégal comme au sein de la diaspora.