L'Olympique de Marseille met fin au contrat qui le liait aux Diambars de Saly

Christophe Chaintreuil avait été nommé en novembre dernier par l'OM directeur technique de Diambars. Son contrat a pris fin en juin et n'a pas été renouvelé car le club phocéen compte arrêter son partenariat avec l'académie sénégalaise dont est issu Bamba Dieng.



L'ancien milieu de terrain des Verts (de 1991 à 1993) et ex-entraîneur des U17 de l'ASSE (de janvier 2018 à juin 2019), retourné chez lui au pied du Mont Ventoux, s'est confié aujourd'hui dans La Provence. "C'était une belle aventure, je ne connaissais pas l'Afrique et le Sénégal. Je me disais aussi que ça pouvait être un bon moyen d'entrer par la petite porte à l'OM, avec un projet très intéressant. Diambars est quand même un institut connu et reconnu. C'est une expérience très positive. Cela a été dur de quitter les jeunes. On s'attache et les gamins aussi. Ils savaient que pour eux, c'était une opportunité de venir en Europe et de montrer leur talent. Je vais essayer de continuer à en suivre quelques uns... Si ça n'a pas intéressé l'OM, peut-être que ça intéressera d'autres clubs", a déclaré le désormais ex-directeur technique des Diambars.



Au sein de l’OM, on estime que le coût annuel sur le partenariat Diambars-Olympique de Marseille, évalué par le club entre 700 000€ et 800 000€, est trop élevé par rapport au nombre de joueurs finalement recrutés, selon La Provence. Mais selon plusieurs sources, l'Olympique de Marseille n'a pas apprécié que Mikayil Ngor Faye signe ailleurs.



En fin 2021, l'agent de Bamba Dieng fait une déclaration et annonce la prochain départ de Faye vers l'OM. Sauf que la famille du joueur ne l'entend pas de cette façon et décide de quitter Diambars sans prévenir personne, ce qui compromet un transfert vers le club phocéen.