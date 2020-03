L’Ordre des médecins annonce une plainte contre le faux médecins Amadou Samba

Le faux médecins Amadou Samba est dans de beaux draps. Après son arrestation et tout le tollé que cela a provoqué, l’Ordre des médecins du Sénégal annonce qu’il va porter plainte et se constituer partie civile.



L’annonce est faite par le docteur Boly Diop, président de l’ordre national des médecins du Sénégal, sur iRadio.



Amadou Samba se faisait passer pour un médecin et aurait même effectué plusieurs tests concernant le coronavirus.