RTS : « l’arrivée de Pape Alé Niang nous a libérés de la prison où nous étions », ( journalistes)

La passation de service entre l’ancien directeur de la Radiotélévision nationale (RTS) Racine Talla et le nouveau directeur Pape Alé Niang, s’est déroulée ce vendredi 10 mai. Venu prendre part à cette cérémonie, les journalistes de la Rts, se disent soulagés et libres ont fait des révélations sur les conditions dont ils se trouvaient avec l'ancien directeur.



Diegdiam Diouf, journaliste à la Rts, a fait savoir que l’arrivée de Pape Alé Niang à la tête de la Rts est une délivrance pour tous les agents, qui y officient.



« L’arrivée de Pape comme directeur de la Rts est comme une délivrance pour nous qui y travaillons. La Rts était comme une prison, et nous tous des prisonniers. Mais aujourd’hui, tout le monde est heureux, son arrivée nous a libéré. Les conditions dans lesquelles nous vivions à la Rts étaient inhumaines. », a confié M. Diouf en marge de la passation de service dans les locaux de la Rts.



Poursuivant, une maison de presse ne se dirige pas de la même manière qu’un parti politique, a souligné l’agent de la Rts. Qui par la même occasion a invité leur nouveau directeur à tenir des rencontres avec les agents afin de les rassurer. « Être un nouveau directeur n’est pas une tâche facile, mais se voir applaudir par les employés avant même ton installation, ce n’est pas évident.



Tout le monde n’a pas cette chance. Je lui suggère de tenir une réunion de concertation avec tous les agents de la Rts en activité, parce que tous les agents étaient sous pression, personne n’était libre de ses mouvements, c’était comme si on avait de cordes attachées sur le coup », a révélé Diegdiame Diouf.



« J’attends de lui qu’il nous rassure parce que la Rts, c’est le Sénégal en miniature. On espère qu’avec lui, on n’évoluera pas dans les mêmes conditions », a déclaré M. Diouf.



Dans la même lancée, Ismaila Diop un autre journaliste à la Rts se dit ému par ce qu'aujourd'hui la famille de la Rts, c'est réconcilier et est de nouveau réuni.



« L’émotion est à son comble aujourd’hui, car la famille de la Rts est à nouveau unie au paravent, c’est n’était pas le cas, il arrivait parfois qu'un agent ait un malheur comme un décès ou un événement heureux et aucun confrère ne le soutient. Les relations n’étaient pas aux beaux fixes, donc aujourd’hui, c’est, un jour, historique pour les employés de la Rts, on est à nouveau réunie et solidaire, aujourd’hui, on rend grâce à Dieu, ce jour, est un jour de réconciliation, surtout la réconciliation entre la RTS et les Sénégalais.



Les Sénégalais nous avaient tourné le dos, on les invite à revenir à nous faire confiance à nouveau et on leur promet des contenus de taille qui répondront à leurs attentes, parce que nous sommes là pour eux aujourd’hui, on a été divisé, mais ce vendredi, on est à nouveau uni », a déclaré Ismaila Diop journaliste à la Rts.