Sortie de piste de l’avion Transair à l’AIBD : le Mali satisfait de la bonne prise en charge des passagers du vol HC301

Après l’accident survenu à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) hier jeudi 9 mai, le ministre du transport aérien malien a tenu à rassurer sur l’état de santé des passagers qui étaient à bord.



Précisant, dans un communiqué, que plusieurs passagers du vol « seraient de nationalité malienne », il a indiqué : « les autorités sénégalaises ont assuré que l’accident n’a pas occasionné de perte en vie humaine et que les passagers blessés, pris en charge par les services compétents, ont quitté l’hôpital ».



Il ajoute que « madame le ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion publique que les Maliens qui se trouvaient à bord sont sains et saufs. Elle se félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal pour l’organisation des secours et la prise en charge des passagers ».



A la date du jeudi 9 mai dernier, le vol HC301 d’Air Sénégal, opéré par Transair à destination de Bamako, a fait une sortie de piste, aux environs de 01h15, à l’aéroport International Blaise Diagne (AIBD).