L’UEFA sanctionne le Real Madrid pour comportement discriminatoire

L’UEFA avait notifié dans son rapport du match entre le Real Madrid et Manchester City, comptant pour le barrage retour de Ligue des Champions, de comportements discriminatoires de la part de certains supporters. Après enquête, elle a décidé d’infliger une amende de 30 000 euros au club espagnol et d’une fermeture partielle du Santiago-Bernabéu avec sursis.



D’après l’institution européenne, l’article 14 de son règlement disciplinaire, qui sanctionne le «racisme, autre comportement discriminatoire et propagande» a été violé. Avec le sursis infligé pour deux ans, les Merengues s’exposent à une punition plus lourde encore en cas de récidive. Celle-ci sera d’une fermeture partielle du stade d’au moins 500 places.