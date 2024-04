L’URGENCE SE SITUE AILLEURS (Par Ibrahima Kaba)

Nous souhaitons exprimer notre profond désaccord avec les récentes mesures adoptées par le gouvernement en matière de protection des lanceurs d'alerte et de publication des rapports des corps de contrôle. Ces actions, bien que présentées comme des efforts de transparence, risquent de détourner notre attention collective des véritables urgences auxquelles notre nation est confrontée et pourraient ouvrir la voie à des pratiques abusives semblables à une chasse aux sorcières.



Notre pays traverse une période critique où les enjeux de sécurité, les défis économiques liés au retard dans l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, et les pressions sur le panier de la ménagère méritent une attention immédiate et prioritaire. Ces retards dans l'exploitation de nos ressources énergétiques entraînent une perte de recettes déjà intégrées dans notre budget, à un moment où le Fonds Monétaire International nous demande de revoir nos engagements financiers et de respecter les critères de convergence.



En outre, l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la gestion de notre endettement national, restent des défis pressants qui ne peuvent être relégués au second plan. Les populations ont accordé leur confiance à l'actuelle Chef de l’Etat avec un plébiscite de 54 % des voix, non pas pour se perdre dans les méandres des détails administratifs, mais pour répondre efficacement aux besoins pressants de sécurité, de stabilité économique et d'opportunités pour tous. Il est impératif que le gouvernement réoriente ses efforts et ses ressources vers ces enjeux vitaux.



Nous estimons que l'urgence se situe ailleurs. Nos citoyens font face à des défis quotidiens qui méritent une attention immédiate et soutenue de la part de nos élus. Les questions sécuritaires restent préoccupantes; l'amélioration du panier de la ménagère, essentielle. Ces sujets touchent directement à la vie et au bien-être de millions de personnes et devraient constituer la priorité absolue de notre gouvernement.



Nous appelons donc à une révision des priorités et à une concentration des efforts là où ils sont le plus nécessaires. Nous demandons également que des garanties soient mises en place pour assurer que les mesures de transparence ne soient pas utilisées à des fins de règlements de comptes personnels ou politiques, mais conduisent véritablement à une amélioration de la gouvernance et de la confiance publique.



Nous appelons le gouvernement à rediriger ses ressources et son attention vers ces urgences immédiates. Il est impératif de se concentrer sur les solutions pratiques qui répondent directement aux besoins des citoyens et qui garantissent la stabilité économique et la sécurité de notre nation. L'heure n'est pas à la division ou à la distraction par des questions secondaires, mais à l'unité face aux défis majeurs qui impactent la vie quotidienne de chacun.



Notre pays mérite une approche plus équilibrée qui assure la sécurité et le progrès économique tout en protégeant ceux qui osent parler lorsque cela est nécessaire pour le bien commun.





Ibrahima Kaba, Economiste planificateur