Appel à une Action Urgente pour Protéger les Consommateurs Africains Contre les Produits NESTLE

La coalition JUSTE vous adresse cette lettre en tant qu'actrice concernée par la sécurité alimentaire et la protection des droits des consommateurs en Afrique. Selon un récent article publié sur le site Le Monde Afrique, les produits NESTLE pour enfants, commercialisés en Afrique, contiendraient du sucre préjudiciable à la santé des consommateurs. Cette grave accusation a également été reprise et condamnée par le député sénégalais Guy Marius Sagna devant le parlement de la CEDEAO.



Ces informations sont profondément alarmantes et soulèvent de sérieuses questions quant à la responsabilité des fabricants et distributeurs de ces produits. La santé et le bien-être de millions d’enfants africains pourraient être compromis par la consommation de produits qui ne répondent pas aux normes de sécurité alimentaire adéquates.



En tant que défenseurs des droits de l'homme et des consommateurs, vous avez un rôle crucial à jouer dans la protection de nos populations contre de tels préjudices. La Coalition JUSTE vous exhorte à prendre les mesures suivantes :



Enquête et Vérification : Mener des enquêtes indépendantes pour vérifier la véracité de ces allégations concernant les produits NESTLE.



Action Juridiciaire : Engager des poursuites judiciaires, au besoin, contre les entreprises responsables si les allégations sont avérées.



Sensibilisation et Information : Informer le public sur les risques potentiels liés à la consommation de ces produits et promouvoir des alternatives plus sûres.



Pression Réglementaire : Exercer une pression sur les autorités pour qu'elles renforcent les contrôles de qualité et de sécurité des produits alimentaires importés et vendus en Afrique.



La protection des consommateurs africains contre des produits potentiellement dangereux est une responsabilité collective. Ensemble, nous pouvons et devons agir pour assurer la sécurité alimentaire de nos populations et protéger les droits de nos enfants à une alimentation saine et sûre.



La coalition JUSTE reste à votre disposition pour toute collaboration ou assistance dans ce combat commun.