L'Ukraine affirme avoir descendu six missiles hypersoniques russes Kinjal

L'Ukraine a affirmé, mardi 16 mai, avoir abattu six missiles hypersoniques russes Kinjal lors d'une nouvelle attaque nocturne sur Kiev, un type d'armement plus difficile à intercepter, a annoncé le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov. «Un nouveau succès incroyable pour les forces aériennes ukrainiennes! La nuit dernière, les défenseurs de notre ciel ont abattu six missiles hypersoniques russes Kinjal et douze autres missiles», a indiqué M. Reznikov sur Twitter, rapporte l'AFP.