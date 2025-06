Mali: les rebelles du FLA revendiquent avoir abattu un avion de combat de l'armée

L’avion s’est écrasé et avant de prendre feu non loin de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Gao, principale ville du nord du Mali. C’est un Sukhoï de fabrication russe. Les deux pilotes également russes sont sains et saufs. Des piroguiers ont aidé à transporter les débris de l’appareil. Sur des vidéos authentifiées, on aperçoit des combattants russes de Africa Corps, armes en bandoulières, surveillant les restes de l’aéronef. Selon l’armée malienne, les conditions météorologiques défavorables sont responsables de la chute de l’appareil.



« Faux », répondent les rebelles maliens du Front de Libération de l’Azawad (FLA). Ils affirment avoir abattu l’appareil, selon le porte-parole du FLA, Mohamed el-Maouloud Ramadan : « Nous confirmons que c'est le FLA qui a abattu l'avion aujourd'hui. Ce sont des tirs du FLA qui a causé la chute de cet avion. »



Il ajoute que les rebelles du Front de la Libération de l’Azawad lance une offensive générale.



L’armée malienne de son côté, dans ses derniers communiqués publiés, affirme contrôler la situation sur toute l’étendue du territoire national.