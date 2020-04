L'accord secret entre Jadon Sancho et le Borussia Dortmund, un club prêt à relancer Mesut Özil

Les Red Devils veulent Sancho cet été



En Allemagne, le dossier Jadon Sancho refait surface, et en particulier son possible départ vers l'Angleterre. En effet, d'après SportBild, Manchester United voudrait le signer dès cet été. Il n'y a pas encore d'accord entre le club anglais et le joueur, mais les deux parties se sont beaucoup rapprochées d'après le journal allemand. Point important du dossier, il y aurait un accord secret oral depuis la prolongation de Sancho au Borussia Dortmund, concernant l'avenir du joueur. Si une offre pour lui était proposée au BVB, au prix du marché, alors la pépite anglaise pourrait partir du club allemand. Affaire à suivre...



Avec un salaire réduit, Özil préfère le Fener



Du côté de la Turquie, c'est Mesut Özil qui fait les gros titres. Le rêve de le voir jouer à Fenerbahçe semble aujourd'hui réalisable, comme l'explique FotoMaç. Après sa réduction de salaire par Arsenal, l'international allemand aurait expliqué à son agent qu'à ce prix-là, il jouerait plutôt au Fener. De quoi raviver l'espoir de le voir porter la tunique du club turc. D'autant que Mohamed Elneny, joueur de Beşiktaş, qui était son coéquipier chez les Gunners, a déclaré qu'Özil parlait tout le temps de Fenerbahçe, comme s'il voulait y jouer. Reste maintenant à savoir comment le club turc peut procéder pour le faire venir. Car le meneur de jeu est sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2021.



Le plan de la Premier League ne fait l'unanimité



En Angleterre, le plan des patrons de la Premier League pour la reprise à venir du championnat fait parler. L'objectif est de pouvoir faire 1 000 tests au coronavirus chaque semaine, afin de dépister un maximum d'acteurs du foot professionnel, rapporte le Daily Express. Mais les médecins des clubs anglais tirent la sonnette d'alarme, explique le tabloïd, et ils émettent de sérieuses réserves quant à la sécurité sanitaire liée à un tel plan. D'ailleurs ce dernier pourrait ne pas voir le jour, puisque plusieurs clubs britanniques seraient contre une reprise. Selon The Times, les écuries anglaises vont se rencontrer ce vendredi pour discuter de la suite du championnat. Et plusieurs équipes seraient contre l'idée de poursuivre la saison, comme la Premier League le propose. Ces clubs mettent en avant le risque sanitaire, ainsi qu'un manque d'équité, puisque les rencontres se joueront sans supporters, ce qui enlèverait l'avantage des matchs à domicile.