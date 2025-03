L'ambassade d'Ukraine au Sénégal semble être déconnectée des enjeux réels de la coopération entre les deux pays. Au lieu de renforcer les relations bilatérales et de favoriser un dialogue diplomatique constructif, cette représentation diplomatique s'est transformée en un organe de propagande, ne servant aucun intérêt concret au Sénégal.



Une ambassade détournée de sa mission diplomatique

En parcourant la page officielle de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal sur Facebook, un constat s'impose : les publications sont majoritairement centrées sur des contenus russophobes, sans lien avec les relations sénégalo-ukrainiennes. Cette orientation soulève des questions sur l'utilité même de cette représentation diplomatique.

L'objectif réel de cette ambassade semble être la diffusion de la vision ukrainienne du conflit avec la Russie. Or, le Sénégal n'a pas vocation à servir de tribune à cette propagande. Pour s'informer sur ce conflit, les Sénégalais ont accès à des médias internationaux offrant une information plus objective. Ainsi, la présence de cette ambassade ne constitue qu'un vecteur de tensions inutiles, éloigné des réels enjeux diplomatiques entre Dakar et Kiev.

Un passif diplomatique entaché d'un soutien à des actions hostiles



En juillet 2024, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a ouvertement soutenu une attaque contre les forces armées maliennes. Cet incident a conduit le ministère des Affaires étrangères du Sénégal à convoquer l'ambassadeur ukrainien pour un entretien. Ce rappel à l'ordre diplomatique témoigne d’une position ferme de Dakar contre toute forme d’appui au terrorisme ou à des actions déstabilisatrices dans la sous-région.

Cependant, cette réaction officielle n'a pas été suivie de mesures plus fermes à l'encontre de cette représentation diplomatique. Le Mali est un pays voisin et un partenaire stratégique du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme. Il est donc incohérent de maintenir sur le territoire sénégalais une ambassade dont le représentant cautionne des attaques contre une nation alliée.

Une nécessité de cohérence dans la lutte contre le terrorisme

Le président du Sénégal s'emploie actuellement à renforcer la coopération avec le Mali pour contrer les menaces terroristes dans la région.



Comment cette collaboration pourrait-elle être efficace si le pays continue d'abriter une ambassade qui soutient ouvertement ceux qui attaquent une nation partenaire ?

Le Sénégal a toujours adopté une position ferme contre le terrorisme et refuse toute complaisance avec ceux qui en sont complices. Il est donc impératif de tirer les conclusions qui s'imposent : la fermeture de l'ambassade d'Ukraine et l'expulsion de son ambassadeur s'imposent comme des mesures nécessaires pour garantir la cohérence diplomatique et la sécurité régionale.

L'ambassade d'Ukraine à Dakar ne joue aucun rôle positif dans les relations bilatérales. Son activité se limite à une propagande biaisée et à des ingérences nuisibles aux intérêts du pays. Face à son soutien à des actions hostiles contre un partenaire stratégique du Sénégal, la seule issue raisonnable reste sa fermeture et la déclaration de l'ambassadeur ukrainien comme persona non grata.

Par Moussa Diouf