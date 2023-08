L'ancien député Toussaint Manga placé sous mandat de dépôt

L’ancien député libéral qui a intégré l’ex-parti Pastef a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet Mamadou Seck, selon avocat Me Moussa Sarr.



M. Manga est poursuivi pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ».