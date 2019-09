L’ancien international sénégalais Mamadou Teuw est décédé

L'ancien international sénégalais, Mamadou Teuw, qui a joué en Belgique au Club de Bruges et au Sporting Charleroi, est décédé ce dimanche à Dakar, à l’âge de 59 ans.



"Ce matin à 4h45, j'ai reçu un message de son meilleur ami sénégalais lui disant que Tew n'était plus là", selon Sadio Demba, ancien international sénégalais qui a joué au football en Europe.



« Il a beaucoup souffert d'arthrose et a eu deux genoux cassés. Malheureusement, il n'a jamais pu être opéré. Incroyable. Un homme si bon », a informé Sadio Demba.



Mamadou était un défenseur acharné. Il a disputé 143 matchs officiels pour le Club de Bruges de 1984 à 1989, marquant 5 buts. De 1989 à 1992, il a également joué pour le Sporting Charleroi dans notre pays.

Sincères condoléances à toute sa famille, à ses amis et anciens coéquipiers.