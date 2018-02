L'armée sénégalaise pleure Amadou Mbaye Loum : "C'est une grosse perte, un grand frère qui nous a toujours..."

Le colonel Wardini, ancien de la Direction des relations publiques de l'armée (Dirpa) a vivement regretté le décès du journaliste et ancien reporters de guerre Amadou Mbaye Loum ce mardi, des suites d'une maladie.

Selon lui, "c'est une grosse perte pour le Sénégal. Mbaye Loum est un grand frère à nous, qui nous a toujours appuyés dans toutes nos activités pour rendre visible l'action de l'armée sur le territoire national et même à l'extérieur".



Spécialiste des questions militaires, à la RTS, Amadou Mbaye Loum n'hésitait jamais à descendre sur le terrain, parfois au coeur du conflit pour accompagner l'armée sénégalaise. "Là où c'était vraiment difficile, sur le terrain d'opérations, il nous accompagnait. Toujours à nos côtés pour nous prodiguer des conseils", a témoigné le colonel Wardini sur la Rfm.



Il ajoute, qu'en plus de cela "Mbaye Loum a bien participé à la formation des officiers de communication de l'armée".

​le défunt journaliste de la télévision nationale sera inhumé jeudi 22 février.