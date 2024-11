L'armée soudanaise affirme avoir repris le contrôle d'une capitale régionale clé

« Sinja est revenue dans les bras de la nation » : c'est en ces termes que le ministre de l'information du gouvernement soudanais a fait part de la nouvelle.



Sinja a été « libérée » se félicite également l'armée régulière soudanaise, qui a diffusé ce samedi sur les réseaux sociaux des images filmées selon elle à l'intérieur de la principale base de la ville.



Sinja, capitale de l'État de Sennar, est une ville importante dans le conflit en cours, car elle est située sur une route stratégique qui permet, quand elle n'est pas occupée, de relier entre elles les zones que contrôle l'armée dans l'est et dans le centre du pays.



Le général Burhan s'est d'ailleurs rendu ce samedi 23 novembre dans la ville de Sennar, à 60 km plus au nord, pour « célébrer » cette libération.



Cela a entraîné la fuite de plus de 700 000 Soudanais, selon l'ONU.



Quant à ceux restés sur place, ils auraient subi ces derniers mois des exactions de la part des paramilitaires, selon des témoignages recueillis par plusieurs ONG.