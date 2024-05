L'artiste Kehinde Wiley, fondateur de Black Rock Sénégal, accusé d'agression sexuelle

Wiley a répondu à l'accusation avec son propre message sur les réseaux sociaux. "Quelqu'un avec qui j'ai eu une relation brève et consensuelle porte maintenant des accusations fausses, inquiétantes et diffamatoires sur notre temps ensemble", a-t-il écrit en partie.



"Je demande gentiment le respect de la vie privée pendant que je m'efforce d'effacer mon nom." Wiley est connu pour ses portraits d'hommes et de femmes noirs dans le style des maîtres anciens. Il a peint le portrait présidentiel officiel de Barack Obama en 2018.

Kehinde Wiley a bénéficié d'expositions personnelles à travers les Etats-Unis et à l'international, et ses œuvres font partie des collections de plus de 40 institutions publiques à travers le monde. Il est le Fondateur et Président de Black Rock Senegal et vit et travaille entre Beijing, Dakar, et New York.

Joseph Awuah-Darko, un artiste travaillant au Ghana, a accusé Kehinde Wiley d'agression sexuelle. Sur Instagram, Awuah-Darko a déclaré avoir été attaqué à deux reprises par Wiley lors d'un dîner organisé par le Creative Art Council du Ghana à la Noldor Artist Residency. Awuah-Darko dit que deux heures après que lui et Wiley aient fait connaissance, Wiley lui a tâté les fesses. « Cet acte était catégoriquement malvenu et non provoqué », a-t-il écrit."La seconde attaque a été beaucoup plus grave et violente." Awuah-Darko n'a pas décrit plus en détail la deuxième attaque, mais a déclaré qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour « faire face à la réalité de mes abus en tant que tels ». Il dit qu’il « recherche activement une action en justice et espère que parler de mes abus permettra à d’autres victimes de faire de même ».