L’avocat français Juan Branco envoyé dans la nuit à la prison de Rebeuss après une audition à la DIC

L’avocat français Juan Branco, conseil de l’opposant Ousmane Sonko et objet d’un mandat d’arrêt international requis par le procureur de Dakar, a été conduit à la prison de Rebeuss, dimanche vers 3 heures, après avoir été auditionné par la Division des investigations criminelles (DIC) pour des faits présumés d’appel à l’insurrection, a appris l’Agence de presse sénégalaise d’une source policière qui s’est confié sous le sceau de l’anonymat.



« Il sera poursuivi pour appel à l’insurrection, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves », a déclaré la même source à nos confrères.



La source policier de préciser qu’il ne s’agit pas d’une enquête mais d’une exécution d’un mandat d’arrêt international ».



La haut responsable de la Police nationale assure qu’on lui a notifié ce mandat d’arrêt avant de le conduire à la prison de Rebeuss, située dans le centre-ville de Dakar.



Juan Branco a été arrêté ce samedi à Rosso, une ville mauritanienne proche de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal.



Après son arrestation, des agents de la Brigade d’intervention polyvalente, une unité d’élite de la Police nationale, sont allés le cueillir pour le conduire à Dakar.



« Des avocats sénégalais, dont Ciré Clédor Ly, [étaient] aussi dans les locaux de la Division des investigations criminelles pour assister leur confrère », a assuré la source de l’APS.