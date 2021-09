L'éruption volcanique sur la péninsule de Reykjanes en Islande devient la plus longue depuis plus de 50 ans

L'éruption volcanique en cours près de Reykjavik, qui va passer le cap des six mois, dimanche 19 septembre, est désormais la plus longue dans le pays nordique depuis plus de 50 ans.



Entamée le 19 mars au soir à proximité du mont Fagradalsfjall, situé sur la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de la capitale islandaise, l'éruption a déjà attiré 300 000 curieux et les visiteurs se pressent toujours pour l'admirer, indique l'AFP.