L’ex-Juge Dème déplore « l’immixtion anormale et injustifiée de l’exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire »

L’ex-magistrat est formel : on continue encore de constater une immixtion anormale et injustifiée de l’exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire.



« Si on constate que les déclarations et les menaces proférées par le Premier Sonko contre certaines personnalités politiques … sont suivies d’effets, on est en droit de tirer à nouveau le signal d’alarme », a poursuivi M. Dème.



L’ex juge est allé plus loin en soutenant qu’il ne faut plus jamais jouer avec la justice ou en faire un instrument pour faire vaincre ses adversaires politiques.



Il y a trois jours, l’ancien juge Ibrahima Hamidou Déme avait exprimé de vives inquiétudes quant à l’évolution du pool judiciaire financier, une institution créée pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics, ajoutant qu’elle « semble suivre le chemin d’une justice dévoyée par sa politisation ».