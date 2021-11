L'ex-pépite de l'internet Yahoo cesse ses activités en Chine

L'américain Yahoo, qui avait été l'un des plus populaires moteurs de recherche aux débuts d'internet, a annoncé qu'il quittait à son tour la Chine, au moment où le pays serre la vis au secteur du numérique. Les services de Yahoo « ne seront plus accessibles depuis la Chine continentale à partir du 1er novembre, a indiqué le groupe dans un communiqué non daté. Le réseau social professionnel LinkedIn de Microsoft avait annoncé une décision similaire en octobre.