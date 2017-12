L'insoutenable descente aux enfers d'Emmanuel Eboué : Sa femme lui a tout pris après le divorce et...

L'ancien international ivoirien et joueur d'Arsenal, Emmanuel Eboué est sur le point de tout perdre à la suite de son divorce.



Il y a onze ans, il était titulaire en finale de Ligue des Champions.



Aujourd'hui, Emmanuel Eboué a 34 ans, un CV incroyable, mais plus grand chose en poche. L'ancien latéral d'Arsenal et de Galatasaray passe son temps à voyager en bus pour esquiver les huissiers. Quand il ne peut dormir chez lui, il doit se contenter du plancher d'un ami. L'Ivoirien a tout perdu, même l'envie de vivre par moments "Je veux que Dieu me vienne en aide. Lui seul peut m'ôter ces pensées de mon esprit" explique-t-il au Mirror.



"Je ne sais pas quand la police viendra"



Une déchéance amorcée par une fin de carrière précipitée par une suspension d'un an à la suite d'un litige financier avec son agent, puis achevée par son récent divorce. Son ex-femme Aurélie, qui gérait les finances d'Eboué, a obtenu la totalité des biens. Selon le Mirror, l'ancien joueur ne peut plus se payer d'avocat et devrait donc bientôt être expulsé de sa maison "Je suis dans la maison, mais j'ai peur. Je ne sais pas quand la police viendra", a-t-il déclaré au tabloid britannique visité par Sport Orange