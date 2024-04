L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales annonce une grève de 120 heures à partir de lundi

L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (Istcts) se félicite de l'élection de Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence de la République du Sénégal. Toutefois, l’intersyndicale rappelle également ses revendications concernant la « revalorisation salariale, le relèvement du point indiciaire et l'augmentation des indemnités pour le personnel de santé entre autres ».



« L'intersyndicale, toujours soucieuse de la stabilité, et de la paix sociale, demeure collée aux vertus du dialogue social lance un appel solennel aux nouvelles autorités de notre pays pour une prise en charge sérieuse des revendications légitimes de ces vaillants travailleurs des collectivités territoriales qui réclament depuis près de deux années, la revalorisation de leur salaire, le relèvement du point indiciaire et l'augmentation des indemnités au personnel de santé, comme l'ont déjà perçu les agents de l'Etat depuis 2022 », peut-on lire dans le communiqué.



Malgré l'espoir suscité par l'installation d'un nouveau gouvernement, l'intersyndicale maintient son plan d'action de l’assemblée générale du 3 avril 2024.



Les travailleurs des collectivités territoriales espèrent une résolution rapide de cette crise qui pèse sur les populations depuis trop longtemps. Faute de réponse concrète, elle décrète 120 heures de grève du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024.