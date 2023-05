L'invite au dialogue de Macky : le parti de Malick Gackou n'y participera pas

Le Grand Parti (GP) ne répondra pas à l'invite au dialogue du chef de l'État Macky Sall. L'annonce est faite par Malick Gackou.



"Le Grand Parti ne participera à aucun dialogue totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation et dans un contexte qui met en exergue la persécution du parti Pastef et de son Président Ousmane Sonko", a indiqué le président du GP dans un communiqué.



Malick Gackou qui affirme son ancrage à l'opposition estime que la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) dont il fait parti "doit rester souder pour défendre, au plus haut point,la démocratie et l'expression plurielle des libertés dans notre pays", a-t-il indiqué avant de rappeler à la responsabilité des forces vives pour le renforcement et la pérennisation de l'état de droit et des attributs de la république."



A cet égard, le Grand Parti (GP) dit rester toujours constant dans " sa détermination absolue contre la forfaiture d'une troisième candidature anticonstitutionnelle", en conclut la note.