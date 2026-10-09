L'opposant et ancien Premier ministre guinéen Sidya Touré a été inhumé à Abidjan

Les obsèques du président de l'Union des forces républicaines (UFR) se sont déroulées à la grande mosquée de Riviera Golf, à Abidjan, jeudi 8 octobre, en présence de nombreuses personnalités politiques guinéennes. Pour son inhumation à la suite de son décès à Paris le 25 septembre dernier, ses proches ont préféré la Côte d'Ivoire à la Guinée qu'il avait été contraint de fuir il y a quatre ans.



Pour la toute dernière fois, Sidya Touré a franchi les portes de la grande mosquée de Riviera Golf, à Abidjan, où l'opposant et ancien Premier ministre guinéen avait l'habitude de venir prier. Décédé le 25 septembre dernier à Paris à l'âge de 81 ans, celui-ci a été inhumé jeudi 8 octobre à Abidjan lors d'une cérémonie à laquelle ses proches et plusieurs personnalités politiques guinéennes ont assisté pour saluer une dernière fois sa mémoire, tel Cellou Dalein Diallo, une autre grande figure de l’opposition guinéenne.



« [Sidya Touré] était un garçon brillant qui avait accumulé une riche expérience dans l’administration ivoirienne et qui avait voulu la mettre à la disposition de la Guinée. Il a engagé toutes les réformes destinées à restaurer la crédibilité de la Guinée et à remettre notre pays sur les rails du développement », a notamment déclaré celui-ci.



Également présent aux obsèques, l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté a, lui, insisté sur les moments difficiles qu'il a partagés avec le défunt, soulignant comment cela les a rapprochés. « On était dans une voiture blindée qui a été mitraillée. Les balles ne rentraient pas mais on entendait les "tic-tac"... Quand vous avez partagé ça avec quelqu’un, son départ vous peine... », a-t-il affirmé.



Alors que les autorités guinéennes souhaitaient que Sidya Touré soit inhumé en Guinée, sa famille a préféré qu'il soit enterré en Côte d’Ivoire, pays où le président de l’Union des forces républicaines (UFR) a effectué une grande partie de sa carrière dans l’administration et où il avait trouvé refuge il y a quatre ans, après avoir été expulsé de son domicile de Conakry. Un exil que celui-ci a vécu difficilement, confie aujourd'hui Fodé Baldé, son ancien directeur de communication : « C’est une symphonie inachevée.



Sidya Touré a toujours eu pour ambition de retourner en Guinée où Il aimait être au contact des paysans. Chaque week-end, nous nous rendions au village où il partait se recueillir sur la tombe de ses parents ».