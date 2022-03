L'opposition centrafricaine se déchire sur la participation au dialogue

Nouveau coup de théâtre au sein de l’opposition centrafricaine. La coalition COD 2020 exclut de ses rangs son propre président, Cyriaque Gonda, le chef du parti PNCN au motif « d'indiscipline et de trahison ».



Dans le même temps, Cyriaque Gonda rédige à la hâte une lettre de démission sans préciser le motif. Mais on sait que le désormais ex-chef de la coalition rencontrait la veille le président du dialogue. Ce dernier a ensuite annoncé un retour imminent des opposants dans les discussions avant d’être vivement démenti par leur porte-parole, Me Nicolas Tiangaye.



Le député d’opposition Aurélien Simplice Zingas quitte également la coalition pour conserver son poste de 1er vice-président du dialogue. Son parti est exclu dans la foulée.



Après trois jours de travaux en commission s’ouvre à présent la phase des débats dont les conclusions seront connues dimanche 27 mars.