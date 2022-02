LDC: Karim Benzema de plus en plus incertain pour le 8e aller contre le PSG

Plus le temps passe et moins la présence de Karim Benzema face au PSG est une évidence. À six jours du choc entre le Real Madrid et le PSG, à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'attaquant madrilène n'a toujours pas repris l'entraînement collectif et l'évolution de sa blessure inquiète au plus haut point.



Ce matin, Benzema s'est contenté de trottiner en compagnie d'un préparateur physique avant de rentrer à l'intérieur des installations du club madrilène pour poursuivre ses soins et effectuer un travail physique avec les kinés et les préparateurs physiques. Le Français ressent toujours des douleurs à l'ischio-jambier de sa cuisse gauche et sa blessure n'est pas encore totalement cicatrisée. S'il n'est pas encore officiellement forfait pour le match de Liga à Villarreal, samedi, sa présence est déjà quasiment écartée.



Sa présence, « une inconnue »

Car le staff madrilène, qui craint une rechute, ne veut prendre aucun risque avec le Français avant le match contre le PSG. Son unique obsession est de pouvoir compter sur Benzema, et si possible à 100 % de ses capacités, pour le déplacement à Paris. Mais ils n'en ont pour l'instant aucune certitude, vu l'évolution beaucoup plus compliquée que prévu de sa blessure. Le club madrilène nous a d'ailleurs indiqué que sa présence contre le PSG était encore « une inconnue ».



Pour le moment, il est prévu que Karim Benzema fasse bien faire partie du voyage à Paris. Carlo Ancelotti est décidé à prendre le risque d'emmener son avant-centre, même diminué. Mais le Français sera-t-il en pleine possession de ses moyens et apte à disputer quatre-vingt-dix minutes ? Ce n'est pas la tendance actuelle.